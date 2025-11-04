Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Diebold Nixdorf stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diebold Nixdorf wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 934,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diebold Nixdorf einen Umsatz von 927,1 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diebold Nixdorf Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Diebold Nixdorf stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Diebold Nixdorf stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Diebold Nixdorf stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)