Ausblick: Diebold Nixdorf stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diebold Nixdorf wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 934,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diebold Nixdorf einen Umsatz von 927,1 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at