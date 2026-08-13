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WKN DE: A2DQ1K / ISIN: NL0012294474

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Digi Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi Communications wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,290 RON je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digi Communications noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 RON in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Digi Communications nach den Prognosen von 2 Analysten 3,16 Milliarden RON umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Milliarden RON umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 RON, gegenüber -1,440 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,99 Milliarden RON geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,17 Milliarden RON generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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