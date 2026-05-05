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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Digi International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi International wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,578 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 106,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 125,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 430,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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