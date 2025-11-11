Ausblick: Digi International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Digi International wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,508 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Digi International noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Digi International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 426,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 424,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at