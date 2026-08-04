Ausblick: Digi International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Digi International wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,656 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 132,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 521,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 430,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at