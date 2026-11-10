Ausblick: Digi International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Digi International präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,764 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 193,85 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 140,3 Millionen USD gegenüber 114,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD, gegenüber 1,08 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 532,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 430,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net