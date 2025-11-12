Ausblick: Digihost Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Digihost Technology präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD gegenüber -0,280 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 12,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu -0,300 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 35,3 Millionen USD, gegenüber 50,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at