WKN DE: A0RBRR / ISIN: US25381B1017

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Digimarc legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Digimarc wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,2 Millionen USD gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,460 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 33,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 38,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

