Digimarc Aktie
WKN DE: A0RBRR / ISIN: US25381B1017
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Digimarc legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Digimarc wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,2 Millionen USD gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,460 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 33,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 38,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
