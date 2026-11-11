Digimarc Parent Aktie

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WKN DE: A427MG / ISIN: US25382K1007

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Digimarc Parent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digimarc Parent präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,370 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Digimarc Parent soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,585 USD, gegenüber -1,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 27,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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