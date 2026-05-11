Ausblick: Digimarc präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digimarc wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 24,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,155 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 32,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 33,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at