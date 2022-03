Ausblick: Digital Media Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Digital Media Solutions A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Digital Media Solutions A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 422,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 333,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at