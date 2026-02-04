Ausblick: Digital Realty Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Digital Realty Trust stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,287 USD. Das entspräche einer Verringerung von 43,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Digital Realty Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD im Vergleich zu 1,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 6,06 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at