Ausblick: Digital Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital Realty Trust stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,449 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Digital Realty Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD aus.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,71 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at