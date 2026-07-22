Ausblick: Digital Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital Realty Trust wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,473 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD aus. Im Vorjahr waren 3,58 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten im Durchschnitt 6,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at