Ausblick: Digital Turbine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digital Turbine wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Digital Turbine ein EPS von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 149,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 134,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,330 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 550,0 Millionen USD, gegenüber 490,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at