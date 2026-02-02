Digital Turbine Aktie

Digital Turbine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MRK / ISIN: US25400W1027

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Digital Turbine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digital Turbine wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Digital Turbine ein EPS von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 149,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 134,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,330 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 550,0 Millionen USD, gegenüber 490,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

