Ausblick: Digital Turbine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Digital Turbine veröffentlicht am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,085 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet.

Digital Turbine soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,395 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 555,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 490,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at