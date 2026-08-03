Ausblick: Digital Turbine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Digital Turbine öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Digital Turbine noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 150,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 130,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,733 USD, gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 642,2 Millionen USD im Vergleich zu 565,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at