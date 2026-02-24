DigitalBridge Aktie
WKN DE: A3DR58 / ISIN: US25401T6038
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: DigitalBridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DigitalBridge wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass DigitalBridge für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DigitalBridge in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 103,9 Millionen USD im Vergleich zu 66,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD im Vergleich zu 0,070 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 150,4 Millionen USD, gegenüber 607,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DigitalBridge
|
07:01
|Ausblick: DigitalBridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: DigitalBridge Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: DigitalBridge Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)