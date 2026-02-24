Ausblick: DigitalBridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DigitalBridge wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass DigitalBridge für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DigitalBridge in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 103,9 Millionen USD im Vergleich zu 66,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD im Vergleich zu 0,070 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 150,4 Millionen USD, gegenüber 607,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at