Ausblick: DigitalOcean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DigitalOcean wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass DigitalOcean für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,266 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 249,8 Millionen USD – ein Plus von 18,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DigitalOcean 210,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 901,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at