DigitalOcean Aktie

WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: DigitalOcean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DigitalOcean wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,381 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 100,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 237,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 0,890 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 896,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 780,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DigitalOcean

Analysen zu DigitalOcean

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
