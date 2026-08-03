Ausblick: DigitalOcean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DigitalOcean wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen, dass DigitalOcean für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,261 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,59 Prozent auf 279,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 901,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at