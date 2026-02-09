Ausblick: Dilip Buildcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dilip Buildcon wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dilip Buildcon noch 10,78 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,85 Milliarden INR aus – eine Minderung von 23,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dilip Buildcon einen Umsatz von 25,90 Milliarden INR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 57,44 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 80,84 Milliarden INR, gegenüber 106,74 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at