Dilip Buildcon Aktie
WKN DE: A2AQQ0 / ISIN: INE917M01012
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dilip Buildcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dilip Buildcon wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dilip Buildcon noch 10,78 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,85 Milliarden INR aus – eine Minderung von 23,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dilip Buildcon einen Umsatz von 25,90 Milliarden INR eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 57,44 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 80,84 Milliarden INR, gegenüber 106,74 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dilip Buildcon Ltd
|
07:01
|Ausblick: Dilip Buildcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Dilip Buildcon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Dilip Buildcon Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Dilip Buildcon Ltd
|452,50
|-0,92%