Dilip Buildcon Aktie

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WKN DE: A2AQQ0 / ISIN: INE917M01012

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dilip Buildcon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dilip Buildcon wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 18,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 33,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,67 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,96 Milliarden INR umgesetzt.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,52 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 57,44 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 72,00 Milliarden INR, gegenüber 106,74 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

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