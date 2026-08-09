Dilip Buildcon Aktie
WKN DE: A2AQQ0 / ISIN: INE917M01012
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dilip Buildcon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dilip Buildcon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,60 INR gegenüber 17,06 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 19,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,17 Milliarden INR gegenüber 26,20 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,46 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 86,08 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,74 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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