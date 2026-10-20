Dime Community Bancshares Aktie

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WKN DE: A2QNK3 / ISIN: US25432X1028

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Dime Community Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dime Community Bancshares präsentiert in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,864 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 131,2 Millionen USD gegenüber 187,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,88 Prozent.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 518,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 728,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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