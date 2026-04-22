Ausblick: Dime Community Bancshares präsentiert Quartalsergebnisse

Dime Community Bancshares wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,768 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dime Community Bancshares in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 122,0 Millionen USD im Vergleich zu 171,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 511,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 728,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at