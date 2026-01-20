Dime Community Bancshares Aktie
Ausblick: Dime Community Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dime Community Bancshares wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,714 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dime Community Bancshares noch ein Verlust pro Aktie von -0,540 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 118,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 9,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dime Community Bancshares einen Umsatz von 131,1 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 0,550 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 447,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 645,3 Millionen USD.
