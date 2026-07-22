Ausblick: Dime Community Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dime Community Bancshares lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dime Community Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 123,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 513,0 Millionen USD, gegenüber 728,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at