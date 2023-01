Ausblick: Dime Community Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dime Community Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Dime Community Bancshares für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 110,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 100,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD im Vergleich zu 3,73 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 421,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 393,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at