DineEquity Aktie
WKN DE: A0Q3V8 / ISIN: US2544231069
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: DineEquity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DineEquity wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 216,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 239,7 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 956,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 879,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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