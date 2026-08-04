DineEquity Aktie

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WKN DE: A0Q3V8 / ISIN: US2544231069

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: DineEquity stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DineEquity wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DineEquity noch 0,890 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 230,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DineEquity für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 237,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 922,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 879,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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