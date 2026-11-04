Ausblick: Dino Polska gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dino Polska stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,509 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 PLN erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,71 Milliarden PLN – das würde einem Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,76 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 PLN, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 37,96 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,63 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net