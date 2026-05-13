Ausblick: Dino Polska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dino Polska wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,306 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,38 Prozent auf 8,41 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,35 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,86 PLN, gegenüber 1,59 PLN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 39,13 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 33,63 Milliarden PLN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at