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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dino Polska zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dino Polska wird sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,464 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dino Polska 0,430 PLN je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,85 Milliarden PLN aus – eine Steigerung von 14,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dino Polska einen Umsatz von 7,75 Milliarden PLN eingefahren.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,70 PLN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,53 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 33,75 Milliarden PLN, gegenüber 29,27 Milliarden PLN im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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