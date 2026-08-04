Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Diodes gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diodes wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,627 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 366,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 436,6 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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