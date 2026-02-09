Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Diodes lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Diodes die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 381,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diodes einen Umsatz von 339,3 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,950 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,47 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

