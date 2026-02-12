Dios Fastigheter AB Aktie
Ausblick: Dios Fastigheter AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dios Fastigheter AB wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,48 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dios Fastigheter AB 2,30 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,53 Prozent auf 667,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Dios Fastigheter AB noch 632,0 Millionen SEK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,26 SEK je Aktie, gegenüber 4,88 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,56 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
