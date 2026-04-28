Dios Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A0LC2V / ISIN: SE0001634262
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Dios Fastigheter AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dios Fastigheter AB wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Dios Fastigheter AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Dios Fastigheter AB nach den Prognosen von 6 Analysten 667,3 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 661,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,87 SEK je Aktie, gegenüber 5,70 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,70 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,67 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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