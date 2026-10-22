Ausblick: Dios Fastigheter AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dios Fastigheter AB äußert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,80 SEK je Aktie gegenüber 2,14 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,65 Prozent auf 655,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 666,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,40 SEK im Vergleich zu 5,70 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at