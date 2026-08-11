Direct Digital a Aktie

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WKN DE: A42A6U / ISIN: US25461T3032

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Direct Digital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Direct Digital A wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -9,605 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -50,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,82 Prozent auf 8,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Direct Digital A noch 10,1 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -32,345 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -303,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,3 Millionen USD, gegenüber 34,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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