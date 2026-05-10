Direct Digital a Aktie
WKN DE: A42A6U / ISIN: US25461T3032
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Direct Digital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Direct Digital A stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,740 USD. Im Vorjahresquartal waren -77,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -31,780 USD je Aktie, gegenüber -303,160 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 34,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Direct Digital Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Direct Digital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Direct Digital Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Direct Digital Holdings Inc Registered Shs -A-
|4,03
|-15,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.