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Dirtt Environmental Solutions Aktie

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WKN DE: A1XB7R / ISIN: CA25490H1064

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dirtt Environmental Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Dirtt Environmental Solutions wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Dirtt Environmental Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,026 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 46,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 51,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 177,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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