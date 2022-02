Ausblick: Dirtt Environmental Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dirtt Environmental Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,115 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dirtt Environmental Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 40,9 Millionen USD im Vergleich zu 42,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,580 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 145,8 Millionen USD, gegenüber 171,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at