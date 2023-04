Ausblick: Discover Financial Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Discover Financial Services wird sich am 19.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,92 USD je Aktie gegenüber 4,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,70 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 27,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,53 USD, gegenüber 15,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 15,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,34 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at