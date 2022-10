Ausblick: Discover Financial Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Discover Financial Services öffnet am 24.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 3,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,54 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,52 Prozent auf 3,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,61 USD im Vergleich zu 17,83 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 13,03 Milliarden USD, gegenüber 12,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at