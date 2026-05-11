Dixon Technologies Aktie

Dixon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMKF / ISIN: INE935N01020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dixon Technologies (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dixon Technologies (India) lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 28,96 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 77,59 INR je Aktie erzielt worden waren.

Dixon Technologies (India) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,13 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 167,97 INR im Vergleich zu 205,70 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 489,61 Milliarden INR, gegenüber 385,93 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs 10 770,40 -0,33% Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen