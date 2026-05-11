Ausblick: Dixon Technologies (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dixon Technologies (India) lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 28,96 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 77,59 INR je Aktie erzielt worden waren.

Dixon Technologies (India) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,13 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 167,97 INR im Vergleich zu 205,70 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 489,61 Milliarden INR, gegenüber 385,93 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at