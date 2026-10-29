Dixon Technologies Aktie
WKN DE: A3CMKF / ISIN: INE935N01020
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dixon Technologies (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dixon Technologies (India) wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 45,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 123,60 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Dixon Technologies (India) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 194,23 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 30,75 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 170,70 INR je Aktie, gegenüber 271,59 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 727,70 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 485,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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