Ausblick: Dixon Technologies (India) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dixon Technologies (India) wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 37,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dixon Technologies (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 46,47 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,32 Prozent auf 142,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dixon Technologies (India) noch 128,36 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 177,50 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 271,59 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 690,47 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 488,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at