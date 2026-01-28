Dixon Technologies Aktie

Dixon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMKF / ISIN: INE935N01020

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Dixon Technologies (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dixon Technologies (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 27,10 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dixon Technologies (India) 36,12 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dixon Technologies (India) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 112,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 104,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 173,75 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 205,70 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 527,72 Milliarden INR, gegenüber 385,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs 10 280,00 0,39% Dixon Technologies (India) Ltd Registered Shs

