Ausblick: DLF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DLF wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,19 INR je Aktie gegenüber 3,08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll DLF 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,83 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DLF 27,17 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,02 INR im Vergleich zu 17,83 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 99,23 Milliarden INR, gegenüber 81,94 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at